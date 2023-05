Fiorentina-Udinese | Castrovilli regala l’ottavo posto alla Viola: commento

L'Udinese si avvicina all'incontro odierno dopo la convincente vittoria di lunedì contro la Samp. Quest'oggi Sottil ha optato per una formazione molto rimaneggiata, con diverse sorprese dal 1' minuto. Ancora out Beto , per i soliti problemi alla schiena che lo stanno attanagliando ormai da diverse partite. Ecco il commento della gara.

Fiorentina che parte fortissimo: al 7' è Castrovilli a portare in vantaggio i Viola. Errore di Becao che di testa, al posto di mettere fuori, serve Castrovilli che solo in area non può sbagliare. Doccia fredda in apertura per un'Udinese rimasta ancora negli spogliatoi. Al 30' altra colossale occasione per la Fiorentina: da corner per i bianconeri, parte il contropiede Viola con Ikonè bravissimo al lanciare Brekalo nello spazio. L'ex attaccante del Torino però non è freddo nel tu per tu con Silvestri, centrando il palo e graziando i friulani, fin qui apparsi impalpabili. Finisce coì il primo tempo. Atteggiamento fin ora totalmente sbagliato degli uomini di Sottil. Passiamo al secondo tempo <<<