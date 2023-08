Udinese-Catanzaro / Sottil: “Il team ha fatto un’ottima preparazione”

Oggi è andata in scena la prima conferenza della stagione per il tecnico bianconero Andrea Sottil . Domani si scenderà in campo e bisognerà vedersela contro la squadra calabrese del Catanzaro. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito con le parole del coach bianconero. Pareri sia sul prossimo incontro nonché primo dell'anno di un certo peso e soprattutto sul cambio di squadra del calciatore del momento: Lazar Samardzic.

"Noi abbiamo lavorato duramente per farci trovare pronti già per il primo incontro di questa stagione". Il tecnico ha poi continuato: "Nel corso di tutto il ritiro abbiamo lavorato molto bene ed anche molto duramente. Ad oggi ci sono ancora dei meccanismi da migliorare. Tutto sommato, però devo ammettere che siamo davvero ad un buon punto". Dopo le parole sul team in generale non è mancato anche un commento sui più giovani e i neoarrivati: "Gli ultimi acquisti sono dei bravissimi ragazzi. Non solo hanno portato qualità, ma anche una ventata di ottimismo. Per la maggior parte sono dei ragazzi interessanti, in queste settimane sono aiutati anche dai veterani per potersi approcciare meglio alla squadra". Come detto in precedenza non è mancato anche un piccolo commento sul mercato. Ecco il pensiero sull'affare che ha portato Samardzic a vestire la casacca neroazzurra e Fabbian a fare il percorso inverso.