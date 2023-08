Udinese-Al Rayyan / Ecco Sottil: “La squadra sta lavorando molto bene”

Il tecnico dei bianconeri ha detto la sua in vista dei prossimi incontri che daranno il la alla stagione. Ecco le sue dichiarazioni post match

Mister Sottil ha fatto il punto al termine dell'ultimo match amichevole prima dell'inizio effettivo della stagione. Settimana prossima si scenderà in campo e lo si farà contro una squadra di buon livello che sarà una tra il Catanzaro (neo promosso in Serie B) e il Foggia (fermato solo nella finale play-off in Lega Pro). Due società che hanno assolutamente la voglia di mettersi in mostra e di conseguenza l'Udinese non si può assolutamente permettere di sottovalutare un impegno di questo tipo. Ieri sera come detto in precedenza ha parlato mister Sottil. Ecco le sue dichiarazioni sul match giocato ieri sera contro l'Al Rayyan.

"L'avversario è stato ottimo e ci ha dato parecchio filo da torcere. Oggi potevamo fare davvero tanti gol, anche per via delle diverse occasioni che abbiamo avuto. Domani mattina giocheranno tutti quelli che non sono scesi oggi in campo. Voglio avere tutti pronti per l'inizio della stagione". Sempre Sottil ha poi parlato in generale di questa preparazione e della squadra: "Tutto il gruppo sta lavorando al meglio, nonostante nel corso dell'ultimo anno siano cambiati diversi componenti. C'è ancora tanto da lavorare, ma noi siamo qui proprio per questo". Prima di concludere non sono mancate anche le dichiarazioni sulla nuova possibile coppia del gol.

Thauvin e Beto — "Ad oggi Florian Thauvin e Beto sono la coppia più rodata ed anche quella che fisicamente è davvero al top". Poi non è mancata anche qualche parola sui neo arrivati e sul giovanissimo Semedo alla prima stagione tra i grandi: "Vivaldo è un giocatore tanto giovane quanto interessante, così come Oier Zarraga. Bisogna solo dare del tempo ai due ragazzi".