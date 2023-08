Udinese-Catanzaro / Le ufficiali: Zemura vince il ballottaggio con Kamara

L'Udinese è pronto per il primo incontro della sua stagione. La squadra di Andrea Sottil vuole vincere il match per conquistare il turno successivo in Coppa Italia. Si parla di una partita non semplice, contro una squadra che l'anno scorso ha dominato il campionato di Serie C e quest'anno si candida ad una stagione da protagonista in cadetteria, stiamo parlando del Catanzaro. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito con le formazioni ufficiali che sono uscite negli ultimi minuti. Come sempre non mancano le sorprese, né da una parte né dall'altra.