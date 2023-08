Udinese – La conferenza di Sottil e le ultime sul mercato / La giornata

La conferenza di mister Andrea Sottil e le ultime sul mercato sono indubbiamente gli argomenti più importanti di tutta questa giornata.

La giornata della vigilia del primo incontro ufficiale della stagione per l'Udinese è terminata. La squadra si sta preparando ad una sfida da non sottovalutare contro il Catanzaro di mister Vivarini. La società calabrese è pronta per dare tutto sul campo e mettersi in mostra ancora prima che possa prendere il via il campionato di Serie B. Domani non sono permessi passi falsi, la Coppa Italia deve diventare uno degli obiettivi della società bianconera anche perché da dieci anni a questa parte non sono mai stati passati gli ottavi di finale.

Alla Dacia Arena il tecnico Andrea Sottil dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti come annunciato anche in conferenza stampa. Non ci saranno i lungodegenti come Gerard Deulofeu, Simone Pafundi, Enzo Ebosse e Kinglsey Ehizibue. Oltre questi quattro non vedremo in campo il brasiliano Brenner visto che non è ancora al meglio dopo l'infortunio e di conseguenza non pronto per scendere né dal primo minuto né a gara in corso. Non è l'unica assenza veramente pesante, visto che anche Nehuen Pereznon potrà essere del match. Il difensore argentino deve ancora scontare la squalifica che ha ricevuto nel corso della passata stagione e di conseguenza non potrà dare una mano alla società della famiglia Pozzo.

Il mercato — Non finisce il mercato della società bianconera anzi oggi è stata una giornata a dir poco movimentata. Proprio in queste ore ha messo la firma sul nuovo contratto Lazar Samardzic. Il serbo è pronto per la sua nuova avventura ed ha definitivamente salutato i tifosi dell'Udinese. Percorso inverso per Giovanni Fabbian, il centrocampista italiano ha completato ieri tutti gli accertamenti medici ed oggi è atteso in Friuli per la firma e soprattutto per tutti gli annunci di rito. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul prossimo match. Ecco la conferenza stampa integrale di mister Andrea Sottil <<<