Franco Causio, ex calciatore che ha anche militato nell'Udinese, in un'intervista con Radio Kiss Kiss Napoli ha espresso la sua opinione su Atta, giovane calciatore accostato al Napoli a causa degli infortuni di De Bruyne e Anguissa: "Atta rappresenterebbe un'ottima aggiunta, ma giocare a Napoli comporta delle sfide diverse rispetto alla sua attuale situazione all'Udinese".
Udinese – L’ex Causio su Atta e i rumors sul Napoli: le parole
L'ex bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sulle possibili voci di mercato che riguardano Arthur Atta e il Napoli
"E c'è un esempio molto recente che conferma questa idea. Lucca, per esempio, è un calciatore di valore, ma sta riscontrando difficoltà a Napoli. Per quale motivo? Perché a Napoli le aspettative e le pressioni sono diverse rispetto a quelle che si possono trovare all'Udinese. "
