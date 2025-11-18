Udinese – L’ex Causio su Atta e i rumors sul Napoli: le parole

L'ex bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sulle possibili voci di mercato che riguardano Arthur Atta e il Napoli

Franco Causio , ex calciatore che ha anche militato nell'Udinese , in un'intervista con Radio Kiss Kiss Napoli ha espresso la sua opinione su Atta , giovane calciatore accostato al Napoli a causa degli infortuni di De Bruyne e Anguissa : "Atta rappresenterebbe un'ottima aggiunta, ma giocare a Napoli comporta delle sfide diverse rispetto alla sua attuale situazione all'Udinese".

"E c'è un esempio molto recente che conferma questa idea. Lucca, per esempio, è un calciatore di valore, ma sta riscontrando difficoltà a Napoli. Per quale motivo? Perché a Napoli le aspettative e le pressioni sono diverse rispetto a quelle che si possono trovare all'Udinese. "