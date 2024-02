Notizie Udinese / C’è o non c’è? Ecco la decisione su Pereyra

C'è o non c'è? Proprio in questi istanti le ultime informazioni e di conseguenza la decisione sulla possibile convocazione di Pereyra

Roberto "El Tucu" Pereyra continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato dell'Udinese. L'obiettivo doveva essere la sfida di campionato contro il Cagliari ma alla fine pare essere cambiato tutto. Quasi impossibile che il ragazzo argentino potrà partire dal primo minuto, ma ecco la decisione sulla possibile convocazione dalla panchina.

Il centrocampista dovrebbe alzare totalmente bandiera bianca. Quasi impossibile anche vederlo in panchina nel corso della prossima sfida di campionato contro il Cagliari. La scelta della società è stata quella di lavorare per poterlo avere al 100% già a partire della prossima sfida. Match fondamentale contro il Genoa, in cui dovrà essere protagonista.