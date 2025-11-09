Dopo la partita vinta 2-0 contro l'Udinese, il difensore della Roma Zeki Celik ha espresso la sua gioia dopo aver realizzato il secondo gol, che ha portato la squadra in cima alla classifica: "Sono felice perché è il mio primo gol e ha un grande significato per me".
Roma-Udinese | Celik: ” Sono felice per il goal…” Le parole
Il terzino della Roma ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita con l'Udinese: ecco le parole di Celik
"In ogni incontro provo a segnare, ma oggi ci sono riuscito e sono davvero contento". Riguardo alle possibili prese in giro da parte dei compagni per il gol realizzato, ha detto: "Un po’ sicuramente lo faranno (ride, ndr)".
