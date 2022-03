Udinese – Il centravanti è pronto / Si prepara la sorpresa in attacco

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima partita di campionato. Il tecnico Gabriele Cioffi potrebbe dare una nuova idea

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro a grandissima velocità. Stiamo parlando di una squadra in grado di fare la differenza sotto ogni punto di vista e con dei giocatori dal fascino internazionale. L'avversario dell'Udinese sarà la Roma allenata dal vincitore di due Champions League: José Mourinho. Alla Dacia Arena si troveranno faccia a faccia due delle società più in forma di questo inizio di campionato, stiamo parlando di vere e proprie corazzate. I friulani da quando hanno ritrovato il loro trequartista (Roberto Pereyra) hanno allontanato la zona retrocessione e puntano ad un piazzamento nella colonna sinistra della classifica. La squadra capitolina, fino all'ultimo, proverà ad andare nell'Europa che conta e quello di Domenica potrebbe essere un crocevia decisivo. Intanto un bomber si scalda e non vede l'ora di poter tornare sul campo da gioco.

Il livello

Il giocatore al centro dell'articolo è il portoghese che nell'ultimo periodo (ben sette partite di campionato) non riesce più a trovare la via della rete. Stiamo parlando di Norberto Betuncal Gomes o anche detto Beto. Il talento che è arrivato proprio sul gong della sessione estiva, dopo una prima parte di stagione incredibile sembra essersi smarrito. Domenica potrebbe farne le spese lui, dato che dalla panchina c'è un giocatore carico a molla e non vede l'ora di poter dire la sua sul campo.

Il possibile sostituto

Sicuramente con la sua fisicità riesce a mettere in difficoltà la maggior parte delle società avversarie. Stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno dell'attacco. Il talento che potrebbe sostituire Beto è il nigerino Isaac Success. In questa stagione quando è partito dall'inizio ha sempre fatto bene, anche se non è stato molto fortunato. Contro la Roma potrebbe arrivare una nuova chance dal primo minuto.