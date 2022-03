Notizie Udinese – La Roma si avvicina / Ecco le armi bianconere

La squadra si sta avvicinando al match contro la partita capitolina. Stiamo parlando di una partita tutt'altra che scontata: le ultime

Redazione

La squadra bianconera si avvicina (a grandi passi) verso il prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita tutt'altro che semplice, dato che la Roma nell'ultimo periodo sta trovando una continuità invidiabile. Sono ben sei i punti ottenuti negli ultimi due match dal team giallorosso, con lo Spezia è arrivata una grande prova e con l'Atalanta un'altra vittoria che ha il sapore di Europa che conta. D'altro canto la società friulana ha ottenuto ben cinque punti negli ultimi tre incontri che la rendono uno dei team più in forma di tutto il campionato. Non è un caso che la partita si prospetta molto divertente e tutt'altro che scontata. Il mister Gabriele Cioffi ha due armi pronte per essere utilizzate e mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa.

La certezza

Il primo giocatore al centro dell'articolo sta giocando una stagione molto interessante ed in ogni partita esce dal campo come uno dei migliori in campo. Stiamo parlando di un talento tutt'altro che da trascurare, il nome è quello di Nahuel Molina. Già quest'estate i migliori club italiano lo avevano puntato, ma il direttore dell'area tecnica Pierpaolo marino era riuscito a trattenerlo. Ora, dopo un'altra stagione così interessante sarà difficile poterlo ipotecare. Intanto si pensa ancora alle dodici giornate che mancano da qua alla fine del campionato. Proprio il giocatore dell'Albiceleste potrebbe fare la differenze in queste partite che arriveranno. Prima occasione è proprio quella di domenica, dove sulla sua fascia potrebbe esserci il primavera Zalewski.

Il futuro che avanza

Anche la fascia sinistra potrebbe risultare importantissima ai fini dell'incontro. Su quel lato ci sarà il giocatore più in forma di tutto il team friulano, stiamo parlando di Destiny Udogie. Un talento che va a segno da due giornate consecutive e nell'ultimo periodo ha conquistato tutti i tifosi delle zebrette. Anche contro la Roma ci si aspetta una super prestazione. L'articolo si conclude qua, ma non la programmazione di MondoUdinese. Marino è in estasi per le ultime prestazioni di un giocatore. Ecco le sue parole <<<