Notizie Udinese | Un centrocampista preoccupa Sottil: la situazione

Con l'amichevole vinta per 2-1 contro il Pafos, l'Udinese ha terminato il ritiro sul suolo austriaco. Dopo un primo tempo in cui il pallino del gioco è stato nelle mani della squadra cipriota allenata da Henning Berg, i friulani sono venuti fuori nella ripresa, riuscendo a ribaltare il risultato. Una prestazione non entusiasmante per gli uomini di Sottil, soprattutto nella prima frazione, dove il tecnico ex Ascoli ha mandato in campo una formazione priva di tanti titolari. Tuttavia, c'è un calciatore dei bianconeri che sta faticando molta fatica da inizio ritiro e che appare in grandissima difficoltà fisica e atletica. Ecco di chi stiamo parlando.

Il calciatore sopracitato è Mato Jajalo . Il centrocampista bosniaco non sta attraversando un buon periodo di forma. E' vero che siamo ancora nelle fasi calde della preparazione, ma l'ex Palermo non pare in grado di dare quelle garanzie essenziali a mister Sottil che in quel ruolo deve far fronte all'infortunio di Arslan e alla partenza quasi certa di Walace.

Il classe '88, ancora una volta in questo in ritiro, non è arrivato alla sufficienza. Anzi, le prestazioni iniziano a preoccupare. Sembra quasi esserci un'Udinese con Jajalo e una senza. La prima ingolfata, macchinosa e sbilanciata. La seconda tecnica, frizzante e coraggiosa. Sicuramente le colpe non sono solo del mediano bosniaco, ma la prestazione dei bianconeri è cambiata notevolmente con l'ingresso di Walace, così come era successo contro il Bayer Leverkusen. Il 34enne appare impacciato, fuori forma e troppo lento sia di pensiero che di gamba. Fortunatamente per mister Sottil siamo solo all'inizio, con Jajalo che ha ancora tempo per rimettersi in careggiata, ma il 5 agosto ormai non è più un miraggio. Con i problemi di Arslan, toccherà a lui prendere le chiavi del centrocampo bianconero, così però non ci siamo. In attesa di capire se arriverà qualche rinforzo dal mercato, la speranza è di rivedere un altro Jajalo tra un mese, con la stessa grinta di sempre.