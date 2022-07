News Udinese | Pochi dubbi, è lui il migliore in campo: ”Entra e la ribalta”

Il giocatore tedesco, al debutto stagionale con la maglia bianconera, ha sorpreso tutti. Analizziamo nel dettaglio la sua prestazione

Redazione

Ieri, 26Luglio, l'Udinese è scesa in campo per la sesta amichevole stagionale. E' stata un'amichevole per nulla semplice per i ragazzi di mister Sottil. Il pallino del gioco è stato nelle mani del team bianconero dal primo all'ultimo minuto, ma soltanto nei minuti finali l'Udinese è riuscita a ribaltare la situazione di svantaggio. Da parte di tutta la squadra non c'è stata una prestazione memorabile. I bianconeri a trattati sono sembrati molto stanchi e affaticati, a causa dei duri allenamenti in quel di Lienz e delle numerose partite che stanno andando in scena nelle ultime settimane. Tuttavia, c'è un calciatore bianconeri che in particolare ha brillato più di tutti sul terreno di gioco del Dolomitenstadion. Per scoprire il suo nome, basta leggere il tabellino dei marcatori. Ecco di chi stiamo parlando.

Il Il calciatore in questione, ovviamente, è Lazar Samardžić. Il centrocampista tedesco, al debutto stagionale con la maglia dell'Udinese, ha fatto del suo meglio per non deludere le aspettative della dirigenza e dei tifosi, giunti dal Friuli per assistere all'ultima amichevole bianconera di questo ritiro bianconero, prima di far ritorno in Italia per la sfida del 31 Luglio contro il Chelsea.

Prestazione da urlo di Samardžić

Il classe 2002 ha fatto il suo ingresso in campo nel secondo tempo ed ha subito messo in difficoltà il portiere avversario. Dopo pochi minuti ha subito provato la conclusione dal limite dell'area, trovando però l'opposizione del muro cipriota. Successivamente, all'82', Samardzic si rende ancora autore di una grande giocata. Salta un difensore avversario e carica il sinistro dal limite dell'area, insaccando la palla all'incrocio dei pali. Il portiere avversario è bravissimo e respinge in corner. La svolta definitiva, però, arriva all'89'. Il 20enne tedesco raccoglie palla in area di rigore e prova la conclusione di sinistro. Jesse non può nulla e si lascia bucare per il gol dell'1-1.Dopo meno di un minuto, Samardzic innesca Success in velocità, il nigeriano salta un avversario in area di rigore e mette la palla in porta regalando il gol del vantaggio ai bianconeri. Si prospetta, dunque, una grande stagione per il giovane ex Lipsia. Ma non è tutto. Al termine del match abbiamo stilato anche le pagelle: ecco le nostre valutazioni <<<