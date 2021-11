Notizie Udinese – Centrocampo in emergenza / Samardzic: ora o mai più

Tra due settimane l'Udinese affronterà il Torino. Arslan è infortunato, Makengo squalificato. Può giocare Samardzic

In casa Udinese è ancora tempo di festa. La vittoria contro il Sassuolo è stata troppo importante. Mister Luca Gotti è salvo. Adesso, però, non bisogna fermarsi. I bianconeri hanno tutte le carte in regalo per fare un campionato importante. La pausa nazionali permetterà ai giocatori di ricaricare le energie. Al rientro dalla sosta ci sarà il Torino. Tuttavia, c'è un'emergenza a centrocampo.

Centrocampo in emergenza

La partita contro i neroverdi non ha regalato solo gioie. Ci sono un paio di note negative. La prima riguarda l'infortunio di Tolgay Arslan. Il tedesco è uscito dopo 15 minuti per un problema muscolare. Stando ai primi accertamenti, dovrebbe trattarsi di uno stiramento. Ancora non si conoscono i tempi di recupero con esattezza, ma potrebbe essere un problema abbastanza serio. Ad oggi, la sua presenza contro il Torino è in fortissimo dubbio (più no che si). Tuttavia, anche il naturale sostituto di Arslan, ovvero Makengo, salterà la sfida con i granata. Ieri, il francese è stato espulso per doppia ammonizione nei minuti finali della gara. Gotti è costretto a trovare nuove soluzioni. Perchè non dare una chance a Samardzic?

Ora o mai più

Nei pochi spezzoni di partita in cui è stato chiamato in causa, Lazar Samardzic si è rivelato quasi sempre decisivo. Basti pensare al gol contro lo Spezia e all'assit per il gol di Beto a Bergamo. E pure, fin qui, il classe 2002 è stato utilizzato pochissimo: 12 minuti di media a partita. Cifra imbarazzante. Il tedesco è l'unico neo acquisto (insieme a Padelli) a non essere mai partito da titolare. L'ex Lipsia potrebbe agire sia da mezz'ala, ma anche come trequartista in un 4-2-3-1, con il conseguente arretramente del Tucu Pereyra. Al match di Torino mancano ancora due settimane, ma Gotti deve pensare sin da subito a come sopperire a quest'emergenza a centrocampo.