Notizie Udinese – Nuovo acquisto in Italia e cessione alle porte

Arizala è arrivato in Italia proprio oggi e mentre la squadra si prepara a riceverlo un altro compagno è prossimo alla cessione

Nel rapporto sulle trattative di mercato, Tuttosport fornisce anche aggiornamenti sulla situazione dell'Udinese , dove si sta per ufficializzare l'ingresso di Arizala , mentre Iker Bravo è in procinto di partire. Nicolò Schira comunica che Arizala arriva oggi in Italia.

Sono previste le visite mediche standard con l'Udinese , che lo ha acquistato per 3 milioni dall'Independiente Medellin . Il difensore sinistro del 2005 entrerà a far parte dei friulani fino al 2030.

L'attaccante Iker Bravo, invece, sta per lasciare i bianconeri e ha ricevuto offerte dalla Spagna (Segunda Division) e dal Belgio. Non perdetevi assolutamente le ultime notizie di mercato: Due giocatori ai saluti? Le offerte di mercato<<<