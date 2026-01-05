Notizie Udinese – Nuovo acquisto in Italia e cessione alle porte

Nel rapporto sulle trattative di mercato, Tuttosport fornisce anche aggiornamenti sulla situazione dell'Udinese, dove si sta per ufficializzare l'ingresso di Arizala, mentre Iker Bravo è in procinto di partire. Nicolò Schira comunica che Arizala arriva oggi in Italia.
Arizala è arrivato in Italia proprio oggi e mentre la squadra si prepara a riceverlo un altro compagno è prossimo alla cessione
Sono previste le visite mediche standard con l'Udinese, che lo ha acquistato per 3 milioni dall'Independiente Medellin. Il difensore sinistro del 2005 entrerà a far parte dei friulani fino al 2030.
L'attaccante Iker Bravo, invece, sta per lasciare i bianconeri e ha ricevuto offerte dalla Spagna (Segunda Division) e dal Belgio. Non perdetevi assolutamente le ultime notizie di mercato: Due giocatori ai saluti? Le offerte di mercato<<<
