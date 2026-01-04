La finestra di trasferimenti di gennaio rappresenterà per l’Udinese un'opportunità principalmente per sistemare i giocatori in soprannumero, inclusi quelli che rientrano da prestiti, come Brenner. L’attaccante ha diversi sostenitori in Italia.
udinese
News Udinese – Due giocatori ai saluti? Le offerte di mercato
Infatti, il San Paolo era interessato e ora anche il Vasco de Gama ha manifestato interesse, puntando su un prestito con opzione di acquisto. Tuttavia, l’Udinese desidera vendere il giocatore, e sarebbe pronta a farlo per una somma di circa 6 milioni di euro. Da parte sua, Brenner ha espresso il suo favore verso questa destinazione, con l'intenzione di lavorare con il mister Fernando Diniz.
Tra i calciatori che potrebbero lasciare l’Udinese figura anche Sandi Lovric, che, secondo le ultime notizie di mercato, ha attirato le attenzioni del Pafos, squadra cipriota. Il suo valore attuale, secondo Transfermarkt, risulta essere di 6 milioni di euro. Le ultime di mercato: Stangata per un top player bianconero! Le cifre <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA