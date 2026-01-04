News Udinese – Due giocatori ai saluti? Le offerte di mercato

Gennaio è già movimentato per i friulani: due possibili offerte sono sul piatto per la cessione di due giocatori

Infatti, il San Paolo era interessato e ora anche il Vasco de Gama ha manifestato interesse, puntando su un prestito con opzione di acquisto. Tuttavia, l’Udinese desidera vendere il giocatore, e sarebbe pronta a farlo per una somma di circa 6 milioni di euro. Da parte sua, Brenner ha espresso il suo favore verso questa destinazione, con l'intenzione di lavorare con il mister Fernando Diniz.