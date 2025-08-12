Udinese – Cessioni e acquisti: il mercato continua! Il punto

La famiglia Pozzo continua progettare il mercato dei prossimi giorni: sul tavolo ci sono possibili trattative

Lorenzo Focolari Redattore 12 agosto - 09:43

L’Udinese ha concluso un affare notevole: si tratta di Lennon Miller. Il giovane talento era seguito da grandi club della Premier, dall'Ajax e anche dal Bologna. Tuttavia, il centrocampista scozzese ha deciso di approdare all’Udinese con un trasferimento definitivo. Questa acquisizione rappresenta un significativo potenziamento del centrocampo friulano, che ora necessita di un leggero assottigliamento. I nomi maggiormente accostati alle uscite sono Martin Payero e Oier Zarraga. Per quest’ultimo, però, non ci sono conferme riguardo un interessamento da parte del Watford.

Simone Pafundi è un altro che potrebbe lasciare la squadra: il fantasista ha molte opportunità sul mercato e, alla fine, la sua scelta dovrebbe ridursi a una battaglia tra Empoli e Sampdoria. L’Udinese intende rafforzare anche le corsie esterne: Rui Modesto è in procinto di partire e ci si aspetta l'arrivo di un nuovo giocatore al suo posto.

Nel reparto offensivo, il ritorno alla formazione 3-5-2 rende meno urgente la ricerca di nuovi rinforzi. Una possibile aggiunta è già stata identificata, ma il club rivelerà il nome solo dopo il completamento della firma. Le partenze di Lucca e Thauvin dovrebbero essere seguite da quelle di Brenner e Pizarro. Un discorso a parte è quello di Alexis Sanchez, la cui situazione è seguita direttamente da Gino Pozzo. Si prevede che ci siano sviluppi a breve.