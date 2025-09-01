Mercato Udinese – Cheddira e il giorno del giudizio! La trattiva finale

L'attaccante è conteso da molteplici squadre sia all'estero che in Italia: l'Udinese rimane alla porta in attesa di novità

Sarà un conclusivo giorno di mercato caratterizzato da molteplici sviluppi intorno a Walid Cheddira, un attaccante che sembrava già diretto verso l'Udinese , fino a quando l'infortunio di Romelu Lukaku ha cambiato radicalmente la situazione. Con l'entrata di Hojlund , i partenopei possono ora permettersi di far partire l'ex giocatore dell'Espanyol , che tuttavia ha attirato l'attenzione di altri club.

Negli ultimi giorni, il Cagliari ha tentato di inserirsi nella trattativa, ma ha la rosa completa e deve prima completare una vendita. Nel frattempo, il giocatore ha rifiutato l'offerta dello Schalke 04, che stava cercando di concludere un prestito con opzione di acquisto fissata a 4 milioni.