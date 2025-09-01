mondoudinese udinese news udinese Mercato Udinese – Cheddira e il giorno del giudizio! La trattiva finale

L'attaccante è conteso da molteplici squadre sia all'estero che in Italia: l'Udinese rimane alla porta in attesa di novità
Sarà un conclusivo giorno di mercato caratterizzato da molteplici sviluppi intorno a Walid Cheddira, un attaccante che sembrava già diretto verso l'Udinese, fino a quando l'infortunio di Romelu Lukaku ha cambiato radicalmente la situazione. Con l'entrata di Hojlund, i partenopei possono ora permettersi di far partire l'ex giocatore dell'Espanyol, che tuttavia ha attirato l'attenzione di altri club.

Negli ultimi giorni, il Cagliari ha tentato di inserirsi nella trattativa, ma ha la rosa completa e deve prima completare una vendita. Nel frattempo, il giocatore ha rifiutato l'offerta dello Schalke 04, che stava cercando di concludere un prestito con opzione di acquisto fissata a 4 milioni.

