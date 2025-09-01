Mercato Udinese – Termina la parabola di Sanchez a Udine! I dettagli

Si avvicina alla conclusione la vicenda di Alexis Sanchez in casa Udinese. Il calciatore, infatti, sta per lasciare il club friulano e si appresta a intraprendere una nuova sfida. Si è spesso discusso di un accordo che potesse soddisfare tutte le parti coinvolte, e nelle ultime ore di mercato è stata raggiunta una soluzione.
Il cileno è ai saluti finali: secondo Gianluca Di Marzio Sanchez lascerà Udine per andare al Siviglia: i dettagli
Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il cileno è pronto a unirsi al Siviglia. L'affare si concluderà a costo zero, e il giocatore si recherà a breve in Spagna per effettuare le visite mediche e firmare il contratto.
Termina così l'avventura del Nino Maravilla che non è riuscito a mantenere il ricordo del se stesso di tanti anni fa. Il litigio con Runjaic rischia di rovinare una storia fatta di grandi emozioni. Le ultime di mercato: Cheddira si allontana da Udine? Le ultime attuali <<<
