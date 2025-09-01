Mercato Udinese – Termina la parabola di Sanchez a Udine! I dettagli

Si avvicina alla conclusione la vicenda di Alexis Sanchez in casa Udinese. Il calciatore, infatti, sta per lasciare il club friulano e si appresta a intraprendere una nuova sfida. Si è spesso discusso di un accordo che potesse soddisfare tutte le parti coinvolte, e nelle ultime ore di mercato è stata raggiunta una soluzione.