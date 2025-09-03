mondoudinese udinese news udinese Udinese – Caso Cheddira: parla l’agente Bruno Di Napoli! Le parole

Udinese – Caso Cheddira: parla l’agente Bruno Di Napoli! Le parole

L'agente di Walid Cheddira ha rilasciato delle dichiarazioni sul mancato trasferimento del suo assistito a Udine
Lorenzo Focolari Redattore 

Walid Cheddira è stato un interessamento per l'attacco dell'Udinese, ma il club friulano ha scelto di puntare su Nicolò Zaniolo, mentre l'ex attaccante del Napoli è passato al Sassuolo. Bruno Di Napoli, procuratore del giocatore, ha parlato a Stile TV per chiarire la situazione riguardante il calciatore marocchino, che rimane in Serie A:

"Cheddira al Sassuolo? Siamo estremamente soddisfatti perché abbiamo avuto modo di relazionarci con dirigenti di grande importanza. La trattativa con il Sassuolo si è conclusa all'ultimo minuto a causa dell'infortunio di Lukaku che ha complicato le cose. Stavamo discutendo con l'Udinese, avevamo già organizzato le visite mediche, ma Conte ha fermato Cheddira a seguito dell'infortunio di Lukaku, e solo dopo che Hojlund è stato ufficializzato abbiamo potuto esplorare altre opzioni".

"Avevamo molteplici alternative per Cheddira, ma lui ha scelto di restare in Italia e il Sassuolo ha fatto la proposta decisiva. Dal punto di vista tecnico, credo che il Sassuolo rappresenti la scelta più adatta per Cheddira, siamo molto contenti e infatti il ragazzo ha subito dato il suo consenso". Le ultime di mercato: Sirene turche per un big? Il punto attuale <<<

