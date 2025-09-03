Udinese – Caso Cheddira: parla l’agente Bruno Di Napoli! Le parole

Walid Cheddira è stato un interessamento per l'attacco dell'Udinese , ma il club friulano ha scelto di puntare su Nicolò Zaniolo , mentre l'ex attaccante del Napoli è passato al Sassuolo . Bruno Di Napoli, procuratore del giocatore, ha parlato a Stile TV per chiarire la situazione riguardante il calciatore marocchino, che rimane in Serie A:

"Cheddira al Sassuolo? Siamo estremamente soddisfatti perché abbiamo avuto modo di relazionarci con dirigenti di grande importanza. La trattativa con il Sassuolo si è conclusa all'ultimo minuto a causa dell'infortunio di Lukaku che ha complicato le cose. Stavamo discutendo con l'Udinese, avevamo già organizzato le visite mediche, ma Conte ha fermato Cheddira a seguito dell'infortunio di Lukaku, e solo dopo che Hojlund è stato ufficializzato abbiamo potuto esplorare altre opzioni".