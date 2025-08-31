Walid Cheddira ha accettato da tempo di unirsi all'Udinese, ma l'infortunio di Lukaku ha inizialmente bloccato il suo trasferimento dal Napoli.
Mercato Udinese – Cheddira si allontana da Udine? Le ultime attuali
Manca un attaccante nell’arsenale di Runjaic e Cheddira sembra allontanarsi da Udine: c’è una concorrente all’orizzonte
Successivamente, l'Udinese ha deciso di attendere prima di valutare il nuovo acquisto Buksa. Nel frattempo, il Cagliari è entrato in scena. L'Udinese sembrava aver ripreso i contatti con Cheddira, proprio mentre il club sardo ha deciso di riprovarci.
Siamo così giunti ad oggi, una giornata che, secondo l’esperto di mercato Orazio Accomando, sarà cruciale per il futuro del calciatore, il quale dovrà decidere tra il bianconero friulano e il rossoblu del Cagliari. Non perdetevi le ultime notizie di mercato: Colpo ufficiale dal Napoli: ecco la firma<<<
