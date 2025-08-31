Mercato Udinese – Cheddira si allontana da Udine? Le ultime attuali

Manca un attaccante nell’arsenale di Runjaic e Cheddira sembra allontanarsi da Udine: c’è una concorrente all’orizzonte

Walid Cheddira ha accettato da tempo di unirsi all'Udinese , ma l'infortunio di Lukaku ha inizialmente bloccato il suo trasferimento dal Napoli .

Successivamente, l'Udinese ha deciso di attendere prima di valutare il nuovo acquisto Buksa. Nel frattempo, il Cagliari è entrato in scena. L'Udinese sembrava aver ripreso i contatti con Cheddira, proprio mentre il club sardo ha deciso di riprovarci.