Notizie Udinese – Dopo Cheddira spunta Zaniolo! Le ultime di mercato

La dirigenza bianconera continua a muoversi sul mercato e dopo aver preso Cheddira c’è l’idea Niccoló Zaniolo

E’ in arrivo a Udine Walid Cheddira, attaccante che lascia il Napoli dopo il prestito all’Espanyol: la Gazzetta dello Sport informa che la formula concordata tra i club è un prestito con opzione di riscatto per l’Udinese. È previsto come vice di Davis o per giocare insieme a lui.

Radio mercato menziona anche l’ex giocatore di Fiorentina e Roma, Nicolò Zaniolo, come possibile innesto per il club friulano. In circostanze normali, non sarebbe un profilo adatto all’Udinese, ma le voci si fanno sempre più forti.