Notizie Udinese – Dopo Cheddira spunta Zaniolo! Le ultime di mercato

La dirigenza bianconera continua a muoversi sul mercato e dopo aver preso Cheddira c’è l’idea Niccoló Zaniolo
Lorenzo Focolari Redattore 

E’ in arrivo a Udine Walid Cheddira, attaccante che lascia il Napoli dopo il prestito all’Espanyol: la Gazzetta dello Sport informa che la formula concordata tra i club è un prestito con opzione di riscatto per l’Udinese. È previsto come vice di Davis o per giocare insieme a lui.

Radio mercato menziona anche l’ex giocatore di Fiorentina e Roma, Nicolò Zaniolo, come possibile innesto per il club friulano. In circostanze normali, non sarebbe un profilo adatto all’Udinese, ma le voci si fanno sempre più forti.

Invece, c’è un reale interesse per Alessandro Zanoli, su cui c'è anche un interesse da parte del Bologna. A Udine si contenderà un posto con Ehizibue  Lovric ai saluti? Ecco la prossima destinazione<<<

