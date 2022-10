Mercato Udinese | Cherubini studia la mossa: Lovric in pole per giugno

Il lavoro di Federico Cherubini e i suoi uomini procede a 360 gradi, valutando opportunità per il presente, per andare a completare un reparto che negli ultimi anni non ha di certo brillato per efficienza. Su un profilo in particolare si è già attivata la macchina bianconera, sondando il terreno attorno a uno dei nomi nuovi di questa serie A: Sandi Lovric dell'Udinese.

Lo Sloveno, arrivato a parametro zero dal Lugano, è una delle scoperte positive dell'udinese targata Sottil. Il centrocampista si è preso fin dall'avvio di stagione le chiavi della mediana friulana, concedendo all'idea di gioco del tecnico piemontese di svilupparsi. L'impatto con il campionato italiano è stato migliore di quanto ci si aspettasse anche l'Udinese. La società guidata dai Pozzo lo ha blindato inizialmente con un contratto di cinque stagioni, strappandolo alla concorrenza (tra le altre) del Sassuolo, che a lui aveva pensato già un anno fa per il post-Locatelli. E ora La Madama si è già mossa per prendere informazioni, con l'Udinese che si appresta all'ennesima plusvalenza. Per ora non si vende, a giugno se ne può parlare, comunque il muro dei 10 milioni di valutazione è stato già sfondato. Mentre il club bianconero ne ha già parlato con il suo agente Florin Manea, lo stesso di quel Radu Dragusin ceduto in prestito al Genoa nell'operazione Cambiaso ma sempre nei radar bianconeri. Lavori in corso dunque, nei radar dei piemontesi ora c'è anche Lovric.