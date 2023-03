Notizie Udinese – Chi sostituisce Ehizibue / Ecco la risposta al rebus

Il difensore nigeriano continua a lavorare in vista dei prossimi match, ma a Bergamo contro la Dea non ci sarà. Ecco chi potrebbe sostituirlo

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra di assoluto valore che ha intenzione di provare fino alla fine ad arrivare in Europa e mantenere la promessa del patron Giampaolo Pozzo. In queste ultime settimane, però, si sta vivendo una situazione davvero complessa ed è arrivato il momento di cambiare rotta il prima possibile. La squadra bianconera dovrà affrontare l'Atalanta in quel di Bergamo, ma dovrà anche fare a meno di un calciatore importante come il nigeriano Kingsley Ehizibue. Ecco chi potrebbe sostituire il laterale destro che rimarrà a casa per squalifica.

All'inizio questa squalifica si prospettava come una vera e propria catastrofe, visto che il calciatore coinvolto non aveva un vero e proprio sostituto in vista del match di sabato pomeriggio. Nelle ultime ore, però, sono arrivati degli aggiornamenti importanti da parte di uno dei possibili sostituti, nonché unico ed altro giocatore ad aver ricoperto quel ruolo. Roberto Pereyra ha confermato proprio ieri pomeriggio che contro la Dea ci sarà ed ora tocca solamente a Sottil decidere in quale posizione del campo schierare il calciatore che ha vestito la maglia della nazionale argentina. Andiamo a vedere quale potrebbe essere lo schieramento e gli undici iniziali al fischio d'inizio.

Gli undici titolari — In porta (salvo clamorosi imprevisti) dovrebbe esserci Marco Silvestri. In difesa, invece, verrà accolto il rientro di Jaka Bijol dopo la squalifica e al suo fianco ci saranno Rodrigo Becao e Nehuen Perez. Sulle fasce dovrebbero esserci Destiny Udogie a sinistra e Roberto Pereyra sulla destra, mentre nel mezzo spazio al rientro di Samardzic dal primo minuto con Lovric e Walace. In attacco ballottaggio tra Isaac Success e Florian Thauvin con la certezza che prima punta ci sarà il portoghese Beto.