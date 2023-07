Udinese | Chi è Camara? Alla scoperta del nuovo mediano bianconero

Andiamo a conoscere le caratteristiche del classe '03 acquistato dai friulani nel ruolo di vice Walace: un giocator dal sicuro avvenire

Redazione

L'Udinese ha chiuso per l'arrivo dall'Huddersfield del giovane centrocampista classe 2003 Etienne Camara. Un colpo in pieno stile Udinese. I bianconeri hanno anticipato la forte concorrenza di diverse squadre di Premier e si sono assicurati il gioiellino francese. Camara rappresenta al meglio il profilo del centrocampista moderno di talento in grado di ben disimpegnarsi in ogni settore della mediana con la sua versatilità e la qualità del suo piede sinistro. E avrà modo di crescere sotto la guida di un maestro del ruolo come Walace.

Etienne Amara Camara nasce a Noisy-le-Grand, nella periferia di Parigi, il 20 marzo del 2003. Cresciuto in patria nel settore giovanile del Torcy, nel luglio del 2019 passa all'Angers. Qui rimane una sola stagione, dove gioca con l'Under 19, prima del trasferimento in Inghilterra, all'Huddersfield. Nella stagione 20/21, a 17 anni, esordisce in prima squadra in FA Cup ma è nella passata stagione che trova continuità di rendimento disputando 20 gare di Championship, una in FA Cup ed una in coppa di Lega.

Il debutto in nazionale U20 — In questa stagione per lui anche la gioia della convocazione con la Francia U20, con la quale ha preso parte al Mondiale di categoria qualche mese fa. Ora per lui l'arrivo in Italia all'Udinese per confermare quanto di buono fatto intravedere quest'anno e continuare il suo percorso di crescita in una società che punta sempre molto suoi giovani.