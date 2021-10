Notizie Udinese – Ecco chi dirigerà il match di San Siro

La Lega Serie A ha annunciato gli arbitri validi per l'undicesima giornata di campionato. Ecco chi dirigerà l'incontro dell'Udinese

Sarà Juan Luca Sacchi , della sezione di Macerata, ad arbitrare la sfida in programma a San Siro domenica 31 ottobre alle 12:30. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Vivenzi e Rocca e dal quarto uomo Paterna. Al Var Di Paolo, mentre all'Avar Bresmes. Il signor Sacchi ha diretto due volte l'Udinese per un bilancio di una vittoria ed una sconfitta . L'unico precedente con i nerazzurri risale invece al 12 dicembre 2017: vittoria ai calci di rigore contro il Pordenone negli ottavi di finale di Coppa Italia. In attesa di questo match, andiamo a vedere i dubbi di Gotti .

A dir la verità mister Luca Gotti ha le idee abbastanza chiare. Rispetto agli undici scesi in campo contro il Verona ci dovrebbero essere solo due cambi. Il primo riguarda Stryger Larsen al posto di Udogie, mentre il secondo Makengo invece di Arslan. Per il resto, formazione confermata. La coppia d'attacco sarà ancora composta da Beto e Success. Fortunatamente, a gara in corso, l'Udinese potrà contare anche su Gerard Deulofeu che ha superato la distorsione al piede. Nacho Pussetto non ce la fa. L'argentino è out. Cercherà di rientrare per il Sassuolo. Nel frattempo, Pierpaolo Marino è scatenato. In vista del mercato di gennaio ha messo nel mirino un nuovo difensore oltre a Kumbulla. Ecco di chi si tratta <<<