Notizie Udinese – I precedenti contro i nerazzurri: ”notte fonda”

Novantasei gli incontri ufficiali tra le due squadre in Serie A. I nerazzurri sono nettamente in vantaggio

L'Udinese, reduce da quattro pareggi consecutivi, ha un disperato bisogno della vittoria. Il successo manca dalla trasferta di La Spezia del 12 settembre. Domenica, i friulani voleranno a San Siro per sfidare i campioni d'Italia in carica. Servirà una vera impresa ai bianconeri. Nel calcio, però, tutto può succedere. Non sarà naturalmente il primo incontro tra i due club, che si sono già affrontati in novantasei match di Serie A. Ecco i precedenti.

I precedenti

Come già detto, queste due squadre si sono affrontate ben novantasei volte nella massima serie del campionato italiano. E’ assoluto dominio lombardo. I milanesi infatti hanno ottenuto quarantotto successi contro i ventuno dei friulani. I pareggi sono bentisette. Ma c'è di più. Negli ultimi sette incontri, i nerazzurri non hanno mai perso: cinque vittorie e due sfide terminata in parità. L'ultimo successo dell'Udinese risale al sedici dicembre 2017 quando i ragazzi di Oddo sbancarono San Siro 3-1 grazie ai gol di Lasagna, De Paul e Barak. L'anno scorso, ad Udine, terminò 0-0. Mentre al ritorno, a Milano, i padroni di casa si imposero con un netto 5-1. Non finisce qui. Andiamo a vedere anche i marcatori più prolifici.

I marcatori

L'Udinese, in totale, ha realizzato novantacinque gol. I lombardi centocinquantasei. Il migliore marcatore dei friulani è Antonio Di Natale con sette reti segnate, mentre per i nerazzurri comanda Alessandro Altobelli a quota nove. Dei giocatori a disposizione di Gotti, solamente el Tucu Pereyra ha segnato ai milanesi. Discorso diverso per quelli di Simone Inzaghi. La lista è lunga. Ivan Perisic ha addirittura marcato quattro volte, mentre Andrea Ranocchia e Marcelo Brozovic una. Un gol per Stefano Sensi, Lautaro Martinez ed anche Christian Eriksen, il quale però è attualmente indisponibile. Nel frattempo, in attesa di questo match, ecco le probabili scelte di formazioni dei due allenatori. Ci sono diverse sorprese <<<