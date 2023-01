Notizie Udinese | Chi al fianco di Deulo? Duello Beto-Success

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di risollevarsi dopo un periodo abbastanza complesso e in cui non riesce a tornare a vincere. Serve dare tutto sul campo domenica per trovare quei tre punti che mancano da davvero troppo tempo ed ora non si può più scherzare per nessun motivo. La sfida contro la Sampdoria sarà decisiva sotto tutti i punti di vista e bisogna dare tutto per poter portare a casa i tre punti che saranno obbligatori. Nel frattempo andiamo a vedere tutte le possibili scelte del tecnico Andrea Sottil soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.