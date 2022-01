Notizie Udinese – Chi sale e chi scende: da Arslan a Nuytinck

L'Udinese è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il team allenato da Max Allegri. Andiamo a vedere lo stato di forma dei giocatori friulani

Redazione

Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di Gabriele Cioffi. Dopo il 6-2, contro l'Atalanta, i bianconeri hanno perso 2-0 all'Allianz Stadium. Adesso, serve voltare immediatamente pagina. Martedì si torna già in campo. I friulani saranno impegnati nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro i biancocelesti di mister Sarri. Nel frattempo, andiamo a vedere lo stato di forma di alcuni giocatori dell'Udinese. Partiamo da quelli più in forma.

Chi sale

Non ci sono state comunicazioni ufficiali, ma molto probabilmente Tolgay Arslan nei giorni scorsi ha avuto il covid. Nonostante ciò, ieri sera ha fornito un'ottima prestazione. Sembrava molto più in forma di alcuni suoi compagni. Il tedesco ha corso, spinto e lottato per quasi tutti i novanta minuti (uscito all'85'). Da ormai un mese e mezzo, l'ex Amburgo sta fornendo prove molto convincenti. I malumori legati al mercato sembrano essere spariti. Se continua così, il rinnovo sarà solamente una formalità. Anche Destiny Udogie è sicuramente uno dei più in forma. Ieri, ha giocato una bella partita. Molto bene sia in fase difensiva che in quella offensiva. Ma passiamo a quelli meno in forma.

Chi scende

Male, anzi malissimo Marvin Zeegelaar. L'olandese, adattato nella difesa a tre, dimostra di avere molte incertezza come in occasione della seconda rete quando lascia troppo spazio a Weston Mckennie. Cioffi, soprattutto in vista del delicato match di sabato prossimo contro il Genoa, spera di poter contare su un rinforzo dal mercato. Senza Becao e Samir, Nuytinck va in seria difficoltà. Commette un grave errore sul gol che sblocca la gara, lisciando il pallone al limite dell'area e permettendo a Dybala di ricevere e battere senza troppi problemi Padelli. Speriamo possa ritornare sui suoi livelli al più presto.