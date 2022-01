Juventus – Udinese / Le parole di mister Cioffi: “Non abbiamo agito…”

Ecco le parole del tecnico toscano Gabriele Cioffi al termine dell'incontro tra Udinese e i bianconeri di mister Allegri. Mai sul banale

Nel primo tempo più che agire abbiamo reagito , ma è normale perché la squadra si è allenata assieme solo due giorni fa. Dovevamo dare tutto dopo lo sforzo incredibile contro l'Atalanta. Oggi abbiamo chiesto solo coraggio, ma la squadra per il primo quarto d'ora non è riuscita a fare il suo. Solo con il tempo si sono riusciti a sciogliere e poi piano piano sono cresciuti.

Io non l'ho visto. Va giudicato come qualcosa che vedono in 4 o 5, la sensazione che ho avuto dal campo è che lo hanno tirato con i capelli. Se secondo gli arbitri non è stato tirato, allora è un nulla di fatto. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte.