Notizie Udinese – Chi sale e chi scende: da Arslan a Molina

L'Udinese è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro i rossoneri di mister Pioli. Andiamo a vedere lo stato di forma dei giocatori friulani

Il giocatore più in forma è Beto. Il portoghese contro i rossoneri ha dominato. L'ex Portimonense è un attaccante con qualità evidenti. Riesce ad unire la velocità alla potenza ed allo strapotere fisico. Quando parte in contropiede diventa letteralmente infermabile. Inoltre, lotta, si sacrifica, a salire la squadra e soprattutto segna. Sette gol in quindici presenze. L'Udinese ha bisogno delle sue reti. Inoltre, non possiamo non nominare Tolgay Arslan. Sabato scorso, il tedesco ha giocato una partita perfetta. Corsa, grinta e sostanza in mezzo al campo. A dire il vero sono già diversi turni che il centrocampista sembra essere tornato su alti livelli. Speriamo possa continuare così. Ma passiamo a quelli meno in forma.