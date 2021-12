Notizie Udinese – Cioffi vuole interrompere la maledizione: il piano

L'Udinese non vince in trasferta da tre mesi. Mister Gabriele Cioffi vuole interrompere la maledizione. Il tecnico ha un piano ben chiaro

Redazione

Piena rivoluzione in casa Udinese. Oltre ad aver detto addio, in estate, ai due giocatori più forti (De Paul e Musso), da poco è cambiata anche la guida tecnica. Via Luca Gotti. Dentro, almeno per il momento, Gabriele Cioffi. Il tecnico toscano ha fatto una bella impressione sia sabato che in Coppa Italia. Tuttavia, la strada è ancora lunga. Il neo allenatore sembra aver portato un nuovo entusiasmo ed una mentalità vincente. Per questo motivo, la maledizione da trasferta può finire sabato.

Mal di trasferta

Lontanto dalla Dacia Arena, l'Udinese è una delle peggiori squadre del campionato. Solamente sei punti guadagnati su 24 disponibili. I friulani non vincono in trasferta dal 12 settembre: 0-1 a La Spezia grazie al gol decisivo di Lazar Samardzic. In questi tre mesi, il team bianconero ha alernato pareggi (Sampdoria, Atalanta, biancocelesti) e sconfitte (Roma, nerazzurri, Torino, Empoli). Ma c'è un altro dato che preoccupa. Fuori casa, i ragazzi di Cioffi hanno segnato undici gol e subiti sedici. La fase difensiva è da migliorare assolutamente. Contro il Cagliari può essere la gara della svolta. Il tecnico toscano ha un piano. Ecco quale.

Il piano

Cioffi sembra essere intenzionato a riproporre il 3-5-2. In porta, dopo il turno di riposo in Coppa Italia, tornerà Marco Silvestri. La linea difensiva sarà composta dai tre titolari: Samir, Nuytinck e Becao. Molina agirà sulla fascia destra, Udogie a sinistra. Centrocampo formato da Walace, Makengo ed Arslan che tanto bene hanno fatto contro i rossoneri. Infine, in attacco ci saranno Beto e Deulofeu. Pussetto, in fiducia dopo la doppietta di mercoledì, partirà dalla panchina. Success squalificato. Ma non finisce qui. Al di là del modulo e degli interpreti, l'aspetto fondamentale riguarda l'atteggiamento. L'Udinese dovrà scendere in campo con il coltello tra i denti. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. La telenovela Larsen potrebbe finire a breve. Le ultime news <<<