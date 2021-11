Notizie Udinese – Chi sale e chi scende: da Deulofeu a Walace

Domenica pomeriggio, l'Udinese affronterà il Sassuolo. Andiamo a vedere chi sono i giocatori friulani più in forma

Continua il periodo no di Walace. Nell'ultimo turno, mister Gotti lo aveva fatto accomodare in panchina. Appena è entrato in campo, i nerazzurri hanno fatto due gol. Coincidenze? Probabilmente no. Il problema del brasiliano sembra essere mentale più che fisico. Tuttavia, per mancanza di alternative, il centrocampista partirà titolare domenica. Chi, invece, dovrebbe restare fuori è Tolgay Arslan. Il tedesco è in svantaggio su Makengo. In questo avvio di stagione, il centrocampista è apparso distratto e nervoso. Le voci su una sua possibile partenza lo stanno condizionando. Non è lucido. La società ha già messo nel mirino diversi profili per sostituirlo in vista del mercato invernale. Ecco qual è l'ultima idea di Marino <<<