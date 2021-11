Notizie Udinese – I precedenti con il Sassuolo: la striscia continua?

Sedici gli incontri ufficiali tra Udinese e Sassuolo in Serie A. I bianconeri si trovano in leggero vantaggio

Domenica alle ore 15, l'Udinese affronterà il Sassuolo di Alessio Dionisi, reduce dalla clamorosa sconfitta contro l'Empoli. I friulani, hanno un disperato bisogno della vittoria. Il successo manca dalla trasferta di La Spezia del 12 settembre. E’ passato più di un mese. Incredibile. Si preannuncia un match aperto ed equilibrato dove può succedere di tutto. La Dacia Arena dovrà trasformarsi in una vera e propria bolgia. Non sarà naturalmente il primo incontro tra i due club, che si sono già affrontati in sedici match di Serie A. Ecco i precedenti.

I precedenti

Come già detto, queste due squadre si sono affrontate sedici volte nella massima serie del campionato italiano. I bianconeri si trovano in leggero vantaggio con sei vittorie a quattro. Anche i pareggi sono sei. Ma c'è di più. Negli ultimi sei incontri, l' Udinese non ha mai perso: tre successi ed altrettanti pareggi. L'ultimo trionfo del Sassuolo risale al 17 marzo 2018 quando i ragazzi di Beppe Iachini sbancarono la Dacia Arena 1-2 grazie alla rete decisiva di Stefano Sensi. L'anno scorso, a Reggio Emilia, terminò 0-0. Mentre al ritorno, ad Udine, i padroni di casa si imposero per 2-0. Non finisce qui. Andiamo a vedere anche i marcatori più prolifici.

Marcatori

L'Udinese, in totale, ha realizzato quindici gol. I neroverdi dieci. I migliori marcatori dei friulani sono Antonio DiNatale, Seko Fofana e Stefano Okaka con due reti segnate, mentre per gli emiliani comanda Gregoire Defrel a quota tre. Dei giocatori a disposizione di Gotti nessuno ha mai segnato contro il Sassuolo. Discorso diverso per quelli di Alessio Dionisi. Oltre all'attaccante francese, anche Francesco Magnanelli ha timbrato il cartellino in un' occasione.