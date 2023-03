Udinese-Atalanta / Ci saranno Pasalic e Zapata? Il punto sugli infortunati

La squadra lombarda continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco il nuovo punto sui giocatori infortunati della Dea

Il team allenato da Giampiero Gasperini sta vivendo una flessione molto simile a quella dell'Udinese. Dopo un avvio di stagione davvero di altissimo livello e la scoperta di tanti nuovi talenti, adesso la squadra bergamasca non riesce più a portare a casa i tre punti. Nelle ultime due settimane sono arrivate solamente due sconfitte ed in questo momento occorre un cambiamento se si vuole continuare a sognare l'Europa. Ciò che preoccupa più di tutto è la condizione e lo stile di gioco con cui sono arrivate queste partite infelici visto che a San Siro i bergamaschi non hanno mai tirato in porta.

In questo momento per i bergamaschi è molto importante recuperare a titolo pieno dei giocatori importanti come Mario Pasalic e come Duvan Zapata. Andiamo a vedere le ultime sulle loro condizioni e se ci saranno proprio contro l'Udinese di mister Andrea Sottil. Partiamo dal croato che sono due settimane che viene dato fuori dai giochi, ma parliamo di un calciatore importante per il tecnico e che si spera possa tornare disponibile il prima possibile. Proprio riguardo Pasalic c'è fiducia e si spera che possa tornare ad allenarsi nel corso dei prossimi giorni. La convocazione al momento non è ancora certa, ma come detto in precedenza ci sono delle sensazioni positive.

Le notizie su Zapata — Per quanto riguarda il calciatore colombiano, invece, la situazione è più complicata del previsto. Il centravanti ha un infortunio muscolare che non si può sottovalutare o forzare, perché il rischio è quello che si resti out per ancora qualche settimana. Di conseguenza è molto difficile che Duvan possa tornare contro i bianconeri, ma è più semplice rivederlo in campo tra qualche giornata.