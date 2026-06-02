Il calciatore che ha trovato grande spazio con il passare delle settimane, ha ancora moltissima voglia di mettersi in mostra e fare la differenza sul campo da gioco. Il gol a Cagliari è stato il punto più alto della sua annata e di conseguenza non possiamo fare altro che iniziare a parlare anche dell'unica vera e propria situazione spiacevole che si è portato dietro nel corso delle ultime settimane. Idrissa Gueye ha avuto un problema con la propria patente e secondo quanto avvenuto sembrava si fosse messo alla guida senza una licenza di guida valida anche se nelle ultime ore è arrivata una nota ufficiale direttamente dalla società.

Tutti i dettagli sull'affare Idrissa Gueye

Udinese

"A seguito dell'episodio verificatosi lo scorso 30 marzo a Trieste, Udinese Calcio comunica che il Ministero dei Trasporti della Repubblica del Senegal ha trasmesso una “attestazione di autenticità” con cui si certifica che la patente rilasciata a Idrissa Gueye è autentica, regolarmente conseguita e non sottoposta ad alcuna misura di sospensione che ne limiti l’utilizzo. Tale documento, pertanto, esclude alla radice il fondamento delle contestazioni mosse al proprio tesserato con riferimento al reato di uso di documento falso ed agli addebiti mossi rispetto alla patente. Per questi motivi l'avvocato Maurizio Miculan ha provveduto a presentare al Pubblico Ministero di Trieste istanza di archiviazione del procedimento penale e l'avvocato Andrea Franchin ha depositato impugnazione amministrativa dei verbali emessi nella richiamata data del 30 aprile scorso, non sussistendo, alla luce di quanto appurato, alcuna violazione della legge".

Adesso cosa succederà?

dall'Udinese

parla chiaro e di conseguenza ci si aspettail prima possibile. La squadra ha fatto tutto per smentire le voci che si sono diffuse e di conseguenza anche Idrissa Gueye ha lavorato nel totale rispetto della legge a differenza di quanto era emerso lo scorso Marzo.