Thomas Kristensen difficilmente resterà in bianconero al termine di questa stagione. Il difensore centrale che ha indossato la casacca dell'Udinese nel corso delle ultime annate ha ricevuto parecchi interessamenti nel corso di questi mesi e soprattutto non vede l'ora di poter dire la sua anche ad alti livelli e nelle massime competizioni europee. Sarà difficile per l'Udinese mantenerlo e difenderlo dalle offerte che potrebbero piovere nel corso dei prossimi mesi. La prima squadra (in ordine cronologico) che ha messo sotto osservazione il calciatore sono i rossoneri di Milano, anche se la rivoluzione fatta nelle ultime settimane potrebbe portarli indietro nella lotta al calciatore. Proprio per questo motivo non facciamo altro che capire quale potrebbe essere la squadra che ha superato la concorrenza in questa occasione.

Un nuovo ed importante interessamento

Solet e Kristensen

La società che nelle ultime ore si è inserita e non vede l'ora di mettere a referto una possibile operazione per rinforzare la sua difesa è il Lione. Il club francese che è sicuramente tra i migliori in circolazione, vuole continuare un processo in crescendo che si è confermato nel corso dell'ultimo periodo. Non possiamo fare altro che passare alla possibile cifra per cui si possa chiudere questa operazione di mercato.

Le ipotetiche cifre dell'affare

Una base abbastanza chiara che dovrebbe aggirarsi sui. Questa è (senza ombra di dubbio alcuno) l'ennesima plusvalenza che la società gestita dalla famiglia Pozzo potrebbe mettere a referto. Vedremo se poi sarà il Lione a mettere a referto l'affondo decisivo, visto che non bisogna dimenticare che oltre il Milanche si sono mostrate fortemente interessate. Sembra essere solo una questione di tempo e soprattutto di capire seavrà intenzione di rivoluzionare la sua difesa. Le dichiarazioni di Kristensen fatte in passato, lasciano poco spazio all'immaginazione.