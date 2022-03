Rassegna Stampa | Ci sono novità! Le ultime alla vigilia del match

Il tempo delle prove è finito. Oggi è giorno di vigilia per i bianconeri che hanno le ultime ore a disposizione per mettere nelle gambe e, soprattutto, nella testa le ultime giocate e informazioni chieste dal mister toscano.

Per la giornata di oggi è previsto un unico allenamento. L'ultimo prima del match in programma nella mattinata di oggi. Allenamento in cui mister Cioffi dovrà levarsi gli ultimi dubbi di formazione. Anche se ormai gli undici indiziati per una maglia da titolare sembrano esser già decisi.