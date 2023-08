Notizie Udinese – Cinque giocatori per due posti / Ecco i titolari sulle fasce

La squadra bianconera con l'arrivo di Joao Ferreira avrà cinque giocatori che lotteranno per una maglia da titolare sulle fasce. Le ultime

Redazione

L'Udinese si prepara alla prossima stagione di campionato. Ad oggi la squadra è pressoché al completo in tutti i ruoli e proprio in alcune zone del campo iniziano a nascere i primi grandi ballottaggi. Uno su tutti è senza ombra di dubbio quello che riguarda i quinti. Ieri pomeriggio è stato annunciato l'ennesimo nuovo innesto. Stiamo parlando di Joao Ferreira, terzino destro classe 2001 che arriva direttamente dal Watford della famiglia Pozzo. Affare in prestito secco per una stagione, questo comporta che difficilmente il laterale possa avere un ruolo da assoluto protagonista. Non perdiamo altro tempo e di conseguenza andiamo a vedere chi potrebbe essere il titolare su ogni fascia nel corso di tutta la stagione.

Partiamo proprio dalla destra, dove è arrivato ieri pomeriggio l'ultimo innesto. Salvo clamorosi colpi di scena il titolarissimo pressoché inamovibile sarà Festy Ebosele. Il calciatore irlandese si è messo in mostra nel finale della passata stagione ed ora ha intenzione di prendersi un posto da titolare. Kingsley Ehizibue al momento sembra essere ancora K.O. e non sappiamo effettivamente quando potrà tornare a dire la sua sul campo da gioco. Proprio per questo è stato firmato il laterale portoghese Joao Ferreira. Ad oggi Ebosele si trovava praticamente solo sulla fascia ed anche un piccolo acciacco o una squalifica sarebbe potuta diventare un problema enorme.

La fascia sinistra — A sinistra il ballottaggio tra Hassane Kamara e Jordan Zemura sembra essere destinato a durare per una stagione intera. I calciatori anche in amichevole hanno dato dimostrazione delle loro grandi capacità sia difensive che offensive, ma entrambi sembrano essere proprio due fotocopie. Per questo motivo con il passare del tempo ci si aspetta un'alternanza in base all'avversario che ci si potrà trovare davanti. Toccherà a mister Sottil prendere la decisione migliore.