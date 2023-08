Notizie Udinese – Parte Samardzic? Nessun problema, ecco il sostituto

Il calciatore Lazar Samardzic sta per partire definitivamente da Udine. Al suo posto, però, sono già in due pronti per la sostituzione

Il calciatore serbo, ma nato in Germania è oramai un promesso sposo dei neroazzurri. Allo stesso tempo il centrocampista sa che lascerà un'eredità davvero importante ai bianconeri. La dirigenza, però, non si è fatta cogliere impreparata ed anzi si sta già adoperando per poter mettere sul campo da gioco il sostituto perfetto. Andrea Sottil non ha di che preoccuparsi visto che sono già in due i possibili giocatori pronti e un terzo potrebbe arrivare proprio assieme all'addio del calciatore nato in quel di Berlino. Andiamo a vedere nel dettaglio i profili che la società fornirà al tecnico ex Ascoli per tutta la prossima stagione.

Il primo è arrivato nel corso dei primi giorni del mercato e stiamo parlando di Oier Zarraga. Il centrocampista spagnolo ha dimostrato nel corso di queste prime settimane di ritiro di avere un'idea di gioco molto simile a quella di Lazar Samardzic. Stiamo parlando di un calciatore che in fase di costruzione riesce sempre a trovare il pertugio giusto ed inoltre riesce a dare del tu al pallone con entrambi i piedi. La scuola spagnola si vede in ogni passo che fa sul campo e sicuramente con Lovric i margini per l'intesa sono davvero molto ampi.

Quina e il neo arrivato — Domingos Quina ha voglia di intraprendere un nuovo cammino con il club bianconero. Ricordiamo che il portoghese era una delle promesse più grandi del calcio europeo e ad Udine ha tutte le certe per ritrovarsi. Vedremo se riuscirà ad imporsi nel corso dei prossimi mesi. Giovanni Fabbian è l'ultimo nome per il centrocampo. Il calciatore è giovanissimo, ma sicuramente farà di tutto per poter avere una maglia da titolare sin dai primi incontri stagionali. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. In Turchia sono sicuri. Pereyra è pronto per il cambio di casacca <<<