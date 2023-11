News Udinese – Cioffi ha già battuto mister Sottil: ecco perché

Mister Cioffi ha ufficialmente battuto Andrea Sottil e sono bastati solo tre match (di cui uno giocato con la Primavera per più di un'ora). Troppo presto per un'affermazione del genere? No. In sole due partite di campionato sono arrivati quattro punti e soprattutto decisioni che Sottil non ha mai preso o meglio, non ha mai avuto il coraggio di prendere per questa Udinese.