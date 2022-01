Notizie Udinese – Cioffi in emergenza / Benkovic subito titolare?

In vista della gara di sabato sera contro la Vecchia Signora, l'Udinese si trova in difficoltà numerica. Benkovic potrebbe partire titolare

Redazione

La società friulana non ha ancora mandato giù la decisione della Lega di far disputare il match contro l'Atalanta. Tuttavia, bisogna voltare pagina. Sabato sera è in programma un'altra sfida durissima. L'Udinese affronterà la Vecchia Signora, reduce dall'incredibile sconfitta nella partita di Supercoppa. I bianconeri hanno voglia di rifasri immediatamente. All'andata, però, il team friulano è riuscito a strappare un importante punto. Nel frattempo, andiamo a vedere la probabile formazione che manderà in campo Cioffi. Emergenza totale.

Emergenza

Continua l'emergenza in casa friulana. Tra infortuni, covid, e squalificati, mister Cioffi rischia di dover fare a meno di più di dieci giocatori. I reparti più colpiti sono la difesa ed il centrocampo. Contro l'Atalanta, il tecnico toscano ha dovuto adattare Udogie e Molina come mezz'ali. Secondo quanto riportato, ieri, dal Gazzettino, a Torino dovrebbe rivedersi Victor Makengo. Quindi, per il quotidiano, il francese si è negativizzato ed è a disposizione. Per un giocatore che torna ce ne sono due che escono. Rodrigo Becao dovrà scontare il turno di squalifica, mentre sarà quasi impossibile vedere De Maio, dato che è ad un passo dal Vicenza. Per questo motivo, non è escluso che Cioffi decida di affidarsi subito al neo acquisto Filip Benkovic. Tuttavia, il croato non gioca da circa un anno e mezzo. Bisognerà prima verificare le sue condizioni. Ma andiamo a vedere il probabie undici.

Probabile formazione

Mister Cioffi, date le scarse alternative in difesa, potrebbe optare per un 4-4-2. In porta dovrebbe giocare nuovamente Padelli. Le condizioni di Silvestri non sono ancora note. Linea a quattro composta da Molina, Perez, Nuytinck e Udogie. Walace e Makengo a centrocampo, con Success e Soppy come esterni alti. In attacco, la coppia composta da Beto e Deulofeu. Nel frattempo, Marino è pronto a prendersi la scena. Le sorprese non sono finite. Le ultime news <<<