Notizie Udinese – Cioffi: ”Gara di sofferenza. Ecco come sta Becao”

In vista del match di questa sera contro la capolista, mister Gabriele Cioffi è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni

Questo il pensiero di Gabriele Cioffi. ''Voglio trasmettere l'energia che ho dentro ai ragazzi. Innanzitutto, l'aspetto principale da prendere in considerazione è la presa di responsabilità, una motivazione personale del singolo. Non sono un incantatore di serpenti, non riesco a trasmettere le cose solo guardando le persone negli occhi. La presa di responsabilità della situazione in cui siamo è il primo passo verso il futuro. Cosa ho chiesto ai ragazzi?Presa di responsabilità. La coscienza che se siamo in una situazione così c’è un motivo. Affrontare il problema è già il primo passo per la risoluzione del problema stesso. Il lavoro fatto nei due anni passati è stato un lavoro importante, non vedo il motivo per cestinarlo. Io naturalmente aggiungerò del mio con convinzione e volontà. Becao? Vuole esserci e questo è già qualcosa. Vediamo perché non è così sicuro''.