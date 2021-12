News Udinese – Il modulo e le idee di Gabriele Cioffi / Così in campo

La squadra guidata da Cioffi continua a lavorare in vista del match di domani sera. Intanto, ecco le idee del tecnico bianconero

Si apre una nuova era in quel di Udine. Il capitolo riservato a Luca Gotti si è concluso martedì sera, subito dopo la cena, con il tecnico che è stato esonerato e al suo posto è stato scelto un tecnico ad interim. Stiamo parlando del secondo dell'ex mister del team friulano, il nuovo mister è Gabriele Cioffi. Non sarà facile, per lui, caricarsi sulle spalle una squadra con il morale sotto i piedi, ricordiamo che negli ultimi tredici incontri è arrivata una sola vittoria, quella in casa contro il Sassuolo. Sabato l'impegno non sarà facile, ma andiamo a vedere tutti i segreti del nuovo tecnico. Incluse le sue idee di gioco.

Il modulo

Dopo tanto tempo, con il mister Luca Gotti sembrava si sarebbe potuta abbandonare l'idea del 3-5-2, ma tutti i tentativi fatti non sono andati a buon fine, anzi, da quando si è iniziato a cambiare entità alla squadra i risultati non sono più arrivati. Per la società, il cambio di guida, può essere il segnale che da una scossa al team, anche se effettivamente non cambierà molto dal punto di vista tattico. Il cavallo di battaglia del mister resta il 3-5-2, un modulo che oramai spopola nel nostro campionato, l'unica alternativa è quella del 3-4-2-1. Andiamo a vedere, nei dettagli, come potrebbe essere posizionato il team.

In campo

In porta viene confermato, senza alcun dubbio, Marco Silvestri. Il portiere non sta passando il suo miglior momento , ma cerca in tutti i modi di poter trovare la sicurezza che possedeva nei primi incontri. In difesa dovrebbe essere riconfermato il terzetto che ha giocato la maggior parte delle partite fino ad oggi, stiamo parlando di Becao, Nuytinck e Samir. Sulle fasce restano ancora favoriti Udogie e Molina, visto anche il problema di Stryger Larsen. Nella mediana potrebbe cambiare qualcosa, dare più fiducia ad Arslan ed anche più spazio,a farne le spese potrebbe essere Makengo. In avanti viene tutto riconfermato.