Notizie Udinese – Cioffi: ”Genoa in crisi? Pensiamo a noi stessi. Marì…”

L'Udinese è pronta per la terza gara della settimana. Le prime due non sono andate molto bene. Sabato scorso, il team friulano ha perso 2-0 contro la Vecchia Signora, mentre martedì è stato eliminato dalla Coppa Italia dopo 120 minuti giocati ad alta intensità. Contro il Genoa, i bianconeri vogliono tornare a guadagnare punti. Nel frattempo, mister Gabriele Cioffi è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv per presentare il match. Ecco le sue dichiarazioni.

Il tecnico toscano è tornato a parlare di covid e del match di Coppa Italia. ''La condizione fisica era una grande incognita. Secondo me, martedì si è vista in campo grande collaborazione, senso di sacrificio e lucidità nel leggere i momenti perché sicuramente non eravamo al 100%. Non è cambiato nulla dalla partita conto l’Atalanta. È tutto in divenire. Domani valuteremo la situazione e faremo le nostre scelte. Staff, giocatori e società sono uniti in un blocco unito e compatto. Piangersi addosso non porta punti e siccome noi vogliamo punti abbiamo deciso di accettare la situazione e affrontare le gare a testa alta''.

Successivamente, Cioffi ha parlato della gara di domani e dei nuovi acquisi. ''Marì? Sia lui che Benkovic sono due giocatori di spessore con livelli di condizione diversa, sono entrambi dei rinforzi importanti. Avranno bisogno di tempi diversi, ma noi non possiamo aspettare nessuno quindi loro sanno di dover essere pronti. Vogliono essere pronti e sanno che la disponibilità deve essere massimale. Genoa? Tutte le partite sono delicate. Noi sappiamo e ci ripetiamo ogni giorno che si gioca bene tre punti, si gioca bene un punto. Si gioca male tre punti, si gioca male un punto. Non abbiamo energie per pensare a quello che è il Genoa e a quello che sarà il suo allenatore. Le energie sono focalizzate su di noi, sul blocco compatto che vogliamo essere, sulla mentalità che abbiamo creato. Tutte le energie sono concentrate su di noi. Ogni volta che mettiamo piede in campo vogliamo il massimo da noi stessi e dal risultato''. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. Ecco il piano di Marino <<<