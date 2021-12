Notizie Udinese – Cioffi non ha dubbi / Mazzarri invece…

Domani sera, l'Udinese scenderà in campo contro il Cagliari. Vediamo le probabili scelte di formazione di Gabriele Cioffi e Walter Mazzarri

Non c'è un attimo di sosta. Dopo la gara di Coppa Italia di mercoledì, l'Udinese tornerà in campo domani sera per affrontare il Cagliari. I rossoblù, nell'ultimo turno di Serie A sono stati battuti 4-0 dai campioni d'Italia. Avranno voglia di rifarsi. Si preannuncia un match combattuto, ma anche molto teso dove ogni minimo dettaglio potrà rivelarsi decisivo. Il team bianconero non può permettersi di sbagliare. Serve una vittoria per svoltare questa stagione. Nel frattempo, ecco le probabili scelte di formazione dei due tecnici.

Cioffi

Scontato dire che l'Udinese dovrà fare a meno di Isaac Success (squalificato) e Roberto Pereyra (infortunato). Mister Cioffi non si perde d'animo ed è pronto a schierare il solito 3-5-2. In porta, non ci sono dubbi: gioca il titolare Marco Silvestri. Linea difensiva composta da Nuytinck, Becao e Samir. Perez, dopo le ottime recenti prestazioni, si accomoda in panchina. A centrocampo agiranno Walace, Arslan e Makengo che tanto bene hanno fatto contro i rossoneri. Sulle fasce nessuna novità: Molina a destra ed Udogie a sinistra. Chiudiamo con l'attacco. Pussetto è in fiducia, ma non partirà titolare. Il reparto offensivo sarà guidato da Deulofeu e bomber Beto. Ma passiamo alle scelte di Walter Mazzarri.

Mazzarri

Nel club rossoblù restano da monitorare le condizioni di Luca Ceppitelli e Nahitan Nandez, riaggregati solamente ieri al gruppo. Mister Mazzarri si prenderà ancora un giorno per decidere. Gli altri elementi sono praticamente già definiti. In porta gioca Cragno. Difesa a tre composta da Caceres, Godin e Carboni con Bellanova e Dalbert a tutta fascia. In mediana c'è Marin. Ai suoi lati Grassi ed uno tra Nandez e Deiola. Coppia d'attacco formata da Joao Pedro e Keita Balde. Pavoletti pronto ad entrare a gara in corso.