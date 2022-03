Udinese – Le parole di Cioffi: “La classica partita da non sbagliare…”

Il team bianconero continua a prepararsi in vista dell'incontro di questo pomeriggio con la Sampdoria. Ecco le parole di mister Cioffi

Il team bianconero continua la sua preparazione in vista del prossimo incontro di campionato. Si parla di un match tutt'altro che semplice e che sicuramente non si può sbagliare se si vuole continuare ad allontanare la zona retrocessione. Sono quattro i punti di vantaggio sul terz'ultimo posto. Si parla di un margine rassicurante, ma che ancora non può lasciare tranquilla la società bianconera, ennesimo motivo per cui bisogna continuare a spingere e sicuramente non lasciare neanche un centimetro agli avversari. Intanto, proprio ieri pomeriggio ha detto la sua il tecnico toscano Gabriele Cioffi. Ecco nei dettagli la sua conferenza stampa.