News Udinese – Cioffi può sorridere / Allarme rientrato

Arrivano belle notizie dal centro sportivo Brueschi. Due bianconeri sembrano aver smaltito gli ultimi problemi. Ecco di chi stiamo parlando

I tifosi dell'Udinese hanno ancora in mente l'incredibile vittoria di due giorni fa. I gol di Molina e Pussetto hanno fatto esplodere di gioia l'intera Dacia Arena. Adesso, serve trovare continuità. Contro il Verona non sono ammessi passi falsi. Si preannuncia una partita tosta, combattuta ed equilibrata dove ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza. All' andata è terminata 1-1. Nel frattempo, il team friulano si sta allenando duramente al centro sportivo Bruseschi per preparare al meglio questo incontro. Ecco il report dell'allenamento.

Report

I ragazzi di mister Cioffi hanno ripreso gli allenamenti al centro sportivo Bruseschi dopo il riposo di ieri.

Per i bianconeri il programma odierno è stato caratterizzato da un lavoro tattico e da partitine a campo ridotto intervallate con un lavoro atletico a secco. Domani il team friulano sosterrà una doppia seduta. Arrivano buone notizie: Nuytinck e Walace hanno smaltito i rispettivi acciacchi. Oggi, i due hanno lavorato regolarmente con i compagni, così come Soppy, che domenica era uscito dal terreno di gioco con un fastidio alla coscia. Tutti e tre saranno a disposizione per domenica. Ancora a parte, invece, Roberto Pereyra. L'argentino farà di tutto per ottenere la convocazione. Ma andiamo a vedere i dubbi di Cioffi.

Dubbi

Spazio al solito 3-5-2. In porta nessun dubbio: giocherà Silvestri. Linea a tre composta da Rodrigo Becao, Nuytinck ed uno tra Marì e Perez, con lo spagnolo in vantaggio. In cabina di regia tornerà Walace. Jajalo prenderà il posto dello squalifica Arslan, mentre Makengo agirà sulla parte opposta. Sulle fasce, i titolari Nahuel Molina e Destiny Udogie. Chiudiamo con l'attacco. Salvo sorprese, mister Cioffi dovrebbe affidarsi alla coppia formata da Beto e Deulofeu. Success e Pussetto pronti ad entrare a gara in corso.