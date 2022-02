Udinese-Verona / Quanti ex in campo: da Faraoni ad Udogie

Domenica alle ore 15, l'Udinese affronterà l'Hellas Verona al Bentegodi. In campo, ci saranno molti ex delle due squadre: facciamo il punto

L' Udinese vuole dare continuità alla bella vittoria contro il Torino. Domenica prossima, alle ore 15, il team friulano affronterà il Verona , reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Vecchia Signora. I veneti avranno voglia di riscattarsi immediatamente. Si preannuncia una partita tosta, combattuta ed equilibrata dove ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza. All' andata è terminata 1-1. Il rigore trasformato da Barak ha risposto all'iniziale vantaggio di Success. In attesa di questo incontro, scopriamo i tanti ex presenti in entrambe le squadre. Partiamo dall'Udinese.

Lasagna, Barak, Faraoni. Sono questi i giocatori che hanno indossato la maglia bianconera. L'attaccante, molto probabilmente, si siederà in panchina per far spazio al Cholito Simeone. Gli altri due, invece, dovrebbero partire dal primo minuto. Il centrocampista ceco è diventato il leader dei veneti: otto gol e quattro assist in venti partite. Bene anche l' esterno classe '91 con due reti e quattro passaggi vincenti. Leggermente sottotono la stagione di Kevin Lasagna. Solamente un gol. Ma non finisce qui. Infatti, anche mister Igor Tudor sarà un ex della gara. Il tecnico croato ha diretto l'Udinese in due stagioni diverse per un totale di 25 partite. I tifosi friulani non hanno un ricordo molto positivo di quel periodo. Nel frattempo, torniamo a parlare di calciomercato. Il direttore Pierpaolo Marino avrebbe messo nel mirino un nuovo difensore centrale per la prossima stagione. Ecco di chi si tratta <<<