News Udinese – Cioffi: ”Samardzic è penalizzato. Pereyra…”

Domani pomeriggio, l'Udinese affronterà l'Hellas Verona al Bentegodi. Mister Gabriele Cioffi è intervenuto in conferenza stampa. Le sue parole

Domani pomeriggio, l' Udinese sarà impegnata nell'ostica trasferta di Verona contro l' Hellas . I gialloblù, soprattutto in casa, giocano un buon calcio. Non a caso, hanno vinto contro Vecchia Signora e le due romane. Per i friulani, quindi, si preannuncia una gara difficile e dura. Nel frattempo, mister Gabriele Cioffi è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Cioffi ha poi parlato della rosa a disposizione. ''Abbiamo dimostrato di avere tanti titolari e 4/5 giocatori importanti. Tra questi 4/5 giocatori importanti qualcuno è molto penalizzato, come Samarzic, perché è in uno stato di forma e mentale che meriterebbe spazio. Ho la fortuna di avere 5 giocatori davanti che hanno caratteristiche forti ma diverse perché tendono su aspetti diversi e mi danno la possibilità, in base a quello che vedo nella partita e nella loro condizione, di usarli tant’è che in settimana abbiamo avuto modo di lavorare su certi aspetti in fase di costruzione che ci permetteranno di segnare di più. Pereyra? Tucu è un campione. Non è al 100% ma non vediamo l’ora di riaverlo con noi. Lo aspetteranno settimane di fatica perché quando un giocatore rientra da un infortunio come il suo va rirodato ma sono sicuro che lui avrà pazienza e noi non vediamo l’ora di rivederlo''. Nel frattempo, ecco dove vedere il match in stremaing. Tutte le info <<<