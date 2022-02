Verona-Udinese / Tudor: ”Ecco come stanno Caprari e Faraoni”

Alla vigilia della partita contro l'Udinese, mister Tudor è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico gialloblù

Mister Tudor ha parlato dei vari recuperi. ''Caprari e Faraoni si sono allenati con noi negli ultimi due giorni. Vediamo se farli giocare o no, ma sono con noi. In realtà ho già deciso, ma lo tengo per me. Potrebbe giocare Caprari, ma anche uno tra Bessa e Praszelik. Hongla domani sarà in panchina, mi aspetto ci dia una grande mano in queste ultime partite. Sono contento dei nuovi, avranno i loro spazi. Simeone? Ha fatto cose importanti quest'anno. Ho parlato con lui tante volte, deve solo pensare a giocare e fare le cose che abbiamo preparato, cercando di esprimersi al meglio. L'ho visto bene, è voglioso e motivato. Anche se non fa gol, è sempre là. E’ il classico giocatore che i difensori non gradiscono affrontare: speriamo che domani possa pungere di nuovo. Retsos sta crescendo''.